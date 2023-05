F1 GP Monaco Montecarlo 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Prosegue il sesto weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo la cancellazione del weekend di Imola per il maltempo si torna a girare e a lottare per la griglia di partenza al GP del Principato di Monaco a Montecarlo: al sabato sono previste le qualifiche ufficiali ma prima ancora le prove libere 3, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Sulla pista di casa Leclerc prova a rompere la maledizione che lo vede in enorme difficoltà ogni qualvolta corre nel suo circuito cittadino e vuole mettere in difficoltà Verstappen.

Prima dell’attesissima caccia alla pole, tornano le terze libere, che prenderanno il via alle ore 12.30 di sabato 27 maggio, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 16: per entrambi gli appuntamenti diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Le qualifiche inoltre saranno trasmesse in differita su TV8 in chiaro, su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 27 maggio 2023

ore 12:30-13:30 Prove Libere 3

ore 16:00-17:00 Qualifiche