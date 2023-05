F1 GP Monaco Montecarlo 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di M0naco 2023 sul circuito di Montecarlo di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni di quello che con la cancellazione di Imola è divenuto il sesto appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo la lunga pausa forzata, si torna finalmente in pista ed è il glamour del Principato ad accogliere i piloti per le sessioni di libere del venerdì, spostate dunque di un giorno rispetto all’anomalo giovedì tradizionale che è resistito fino a qualche anno fa.

Le prove libere 1 si terranno pertanto alle ore 13.30 di venerdì 26 maggio, poche ore dopo ecco le prove libere 2 alle ore 17. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre non è prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi terrà compagnia come al solito con la diretta scritta aggiornata in tempo reale, in modo tale da non farvi perdere nemmeno un’emozione di quello che succede in pista durante le FP1 e le FP2. Ecco il riepilogo.

Venerdì 26 maggio 2023

ore 13.30-14.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 17.00-18.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno