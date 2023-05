Liverpool, Salah sulla mancata qualificazione in Champions: “Sono devastato”

Mohammed Salah è stato uno dei primi a parlare per il momento delicato che sta attraversando il Liverpool dopo la mancata qualificazione del Liverpool in Champions League. Dopo una stagione deludente degli uomini di Klopp la mancata qualificazione sarà un colpo duro da digerire.

Queste le parole di Salah a caldo su Twitter: “Sono totalmente devastato. Non ci sono assolutamente scuse. Avevamo tutte le carte in regola per qualificarci alla prossima Champions League e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e la qualificazione alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace, ma è troppo presto per un post ottimista. Così come voi tifosi, siamo con il morale a terra“.