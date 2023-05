F1 GP Miami 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Prosegue il quinto weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e le macchine sono nuovamente in pista per il GP di Miami sul circuito della Florida: si torna al consueto programma, al sabato sono previste le qualifiche ufficiali, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. La Ferrari vuole proseguire nella lenta risalita, la Red Bull non molla nulla però. Prima dell’attesissima caccia alla pole, ecco che tornano le consuete terze libere. La terza sessione di prove libere avrà inizio, in virtù delle sei ore di fuso orario, alle ore 18.30 di sabato 6 maggio, le attesissime qualifiche inizieranno alle ore 22 italiane con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Le qualifiche saranno successivamente visibili in differita su TV8, mentre su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 6 maggio 2023

ore 18:30-19:30 Prove Libere 3

ore 22:00-23:00 Qualifiche