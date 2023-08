F1 GP Italia Monza 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Italia 2023 a Monza di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Ci siamo, inizia l’attesissimo weekend italiano nel Tempio della Velocità, FP1 e FP2 che daranno già importanti indicazioni per qualifiche e gara.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 13.30 di venerdì 1 settembre, quindi sarà il momento delle prove libere 2 alle ore 17. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it in ogni caso vi informerà con la diretta scritta in tempo reale di entrambe le sessioni, per raccontarvi tutte le emozioni di quel che succede durante le FP1 e le FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 1 settembre 2023

ore 13.30-14.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer

ore 17.00-18.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer