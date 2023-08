F1 GP Italia Monza 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il quattordicesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1, quello attesissimo del GP di Italia a Monza. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara di casa per la Ferrari, con Verstappen che però non intende fare sconti nemmeno sullo storico e amato circuito del Bel Paese, dove gli orari sono quelli consueti anche nella giornata di domenica.

La gara di Monza si terrà come di consueto alle ore 15 di domenica 3 settembre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8, in ottemperanza alla legge Melandri, disponibile la diretta in chiaro. Inoltre, Sportface.it al solito vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale per non farvi perdere nemmeno un’emozione. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 3 settembre 2023

ore 15:00-17:00 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (diretta in chiaro su TV8)