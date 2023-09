F1 GP Italia Monza 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Italia 2023 a Monza di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. L’attesa sale a mille nel Tempio della Velocità: la Ferrari ha l’obbligo di far bene sulla pista di casa, ma Verstappen non ha assolutamente voglia di fermarsi. Si parte alle ore 15 di domani, domenica 3 settembre: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, anche su TV8 sarà visibile la gara in diretta in ottemperanza alla legge Melandri. La diretta testuale sarà garantita, al solito, su Sportface. Ecco a seguire il nostro riepilogo.

Domenica 3 settembre 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)