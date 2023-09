Lazio, Sarri: “Spero che questa sia la mia vera squadra”

“Quale è la vera Lazio? La mia speranza è che sia in continuità con quella di stasera. Siamo vulnerabili sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo di sofferenza, poi nel secondo la gara è stata in dominio della Lazio. Abbiamo fatto il 3-1 due volte, mi dispiace ce l’abbiano sempre annullato, un gol è stato di qualche centimetro in fuorigioco: ne potremmo discutere tutta la notte”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Napoli.

“La condizione fisica è buona e oggi anche quella mentale. Siamo rimasti sempre dentro la partita – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – Nelle prime due partite non c’era questa mentalità”. Un commento sulle prestazioni dei nuovi acquisti: “Guendouzi? Me lo ricordo come un giocatore di grande intensità infatti ha fatto subito bene. Ci può dare anche equilibrio, ha buone qualità in fase difensiva. L’ho messo dentro anche se aveva fatto solo due allenamenti, mi sembra bello vispo e attento a capire cosa voglio. Il gol di Kamada? Ha fatto piuttosto bene, sto cercando di farlo crescere gradualmente”, ha concluso Sarri.