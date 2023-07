F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 e dopo l’Austria è tempo di back-to-back per il GP di Gran Bretagna 2023 a Silverstone: si parte venerdì come di consueto con le prove libere in programma, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Siamo sull’iconica pista britannica scenario di tantissime gare splendide e mozzafiato, e quest’anno potrebbe essere ancora una volta tale col duello tra Verstappen e le Ferrari che hanno in parte ricucito il gap.

La tre giorni britannica inizia al venerdì con le prove libere e le due sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 7 luglio su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, alle ore 17.00 le prove libere 2. Non sarà disponibile la diretta oppure una differita in chiaro, Sportface.it come di consueto vi propone al solito la diretta testuale di FP1 e FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 7 luglio 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2