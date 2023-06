F1 GP Canada 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio del Canada 2023 sul circuito di Montreal di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni dell’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo l’appuntamento catalano, ecco che le monoposto tornano a sfrecciare nell’iconico circuito nordamericano. Si parte, come di consueto, con le prove libere. Gli orari sono, ovviamente, serali in virtù del fuso orario.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 19.30 di venerdì 2 giugno, poi le prove libere 2 alle ore 23. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi proporrà la diretta scritta aggiornata in tempo reale, in modo tale da non farvi perdere nemmeno un istante di quello che succede in pista durante le FP1 e le FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 16 giugno 2023

ore 19.30-20.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 23.00-24.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno