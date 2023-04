F1 GP Azerbaigian Baku 2023, sprint race sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si torna in pista al sabato nel quarto appuntamento del Mondiale di F1, vale a dire il GP di Azerbaigian 2023 a Baku: sul circuito cittadino azero prosegue il programma rivoluzionato dall’inserimento della sprint race prevista al sabato, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming, oltre alle informazioni sul canale di riferimento per quanto riguarda FP2 e gara sprint. Prima della corsa sulla distanza di mezzora che assegna punti importanti, è prevista la seconda sessione di prove libere, quindi al pomeriggio ecco la gara sprint, ufficialmente sprint race. Alle ore 11.30 di sabato 29 aprile la seconda sessione di prove libere, alle ore 15.30 via libera alla sprint race che stabilirà peraltro la nuova griglia di partenza dell’indomani. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, esclusivamente la gara sprint andrà in onda anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it come al solito vi proporrà la diretta scritta.

Sabato 29 aprile 2022

ore 11.30 Prove libere 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 15.30 Gara Sprint su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)