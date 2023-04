F1 GP Azerbaigian Baku 2023, sprint race in tv: canale, orario e diretta streaming

La sprint race del GP di Azerbaigian di Baku di F1 2023 sarà visibile in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Prima gara sprint stagionale nel Circus, con la modifica che la rende a sé stante rispetto alla gara della domenica: i primi otto vanno a punti, ma l’ordine di arrivo non determina più la griglia di partenza dell’indomani. A sua volta, le sprint saranno introdotte da una qualifica dedicata in mattinata. Appuntamento con la mini gara di mezzora (100 km e un giro aggiuntivo) alle ore 15.30 di sabato 29 aprile, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, prevista differita TV8 alle ore 18.45. Sportface vi proporrà la diretta scritta.

Sabato 29 aprile 2023

ore 15.30 Sprint race su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita su TV8 alle ore 18.45)