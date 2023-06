F1, GP Austria 2023: programma, date, orari e diretta tv

Ci siamo, è arrivato il momento del nono appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Austria 2023 a Spielberg: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming del nuovo Gran Premio del Circus che ripropone il format già visto a Baku, dunque quello con l’inserimento del sabato dedicato alla sprint, e dunque con una programmazione completamente rivoluzionata.

Venerdì 30 giugno alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 sarà già tempo di qualifiche, che saranno valide per la gara. Sabato 1 luglio alle ore 12 ecco le sprint shootout, vale a dire le qualifiche dedicate alla gara sprint che prenderà il via alle ore 16.30, mentre la gara standard si terrà alle ore 15 italiane di domenica 1 luglio. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 per qualifiche e gara prevista la differita con la replica in chiaro. Comunque, Sportface.it come al solito vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche, sprint e gara. Questo il riepilogo.

Venerdì 30 giugno 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 1 luglio 2023

ore 12.00-12.45 Sprint shootout

ore 16.30-17.00 Sprint race

Domenica 2 luglio 2023

ore 15.00 Gara