Wta Miami 2023, Kvitova torna in una finale 1000: superata in due set Cirstea

Petra Kvitova per la prima volta in carriera è in finale nel WTA 1000 di Miami e riesce nell’intento dopo aver sconfitto 7-5 6-4 in semifinale Sorana Cirstea. Un match che si è sostanzialmente deciso nel primo parziale, nel quale la tennista romena ha tremato fin troppo quando era giunto il momento di aggiudicarselo. Avanti 5-2 e 0-30 sul servizio dell’avversaria, Cirstea non è riuscita nel secondo break, ma soprattutto sul 5-3 e servizio a suo favore non ha sfruttato un 40-15 e due set point consecutivi, finendo per cedere la battuta.

Un lungo blackout durato sette games che ha portato Kvitova dall’essere sotto 2-5 al ritrovarsi avanti 7-5 2-0. Alla due volte vincitrice di Wimbledon bastava quindi mantenere gli ultimi propri turni per arrivare al 6-4 finale e conquistare l’accesso all’atto conclusivo, dove sfiderà Elena Rybakina.