F1, GP Australia 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il terzo appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Australia 2023: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della terza gara del Circus sul circuito di Melbourne in cui dopo i due appuntamenti mediorientali si passa a orari davvero proibitivi per il pubblico italiano, visto che il fuso orario è di undici ore addirittura. Ecco allora di seguito l’intero palinsesto.

Venerdì 31 marzo alle ore 03.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 07 si passerà alle prove libere 2. Sabato 1 aprile alle ore 03.30 le prove libere 3, quindi sarà la volta dell’attesissimo appuntamento con le qualifiche che si disputeranno alle ore 07, l’esito delle quali andrà a decretare la griglia di partenza della gara, che inizierà alle ore 07 di domenica 2 aprile, quindi bisognerà fare davvero le ore piccole. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro in differita su TV8, al canale 8 del telecomando. Sportface.it infine non mancherà di tenervi informati in tempo reale con la diretta scritta di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara.

Venerdì 31 marzo 2023

ore 3.30 Prove Libere 1

ore 7 Prove Libere 2

Sabato 1 aprile 2023

ore 3.30 Prove Libere 3

ore 7 Qualifiche

Domenica 2 aprile 2023

ore 7 Gara