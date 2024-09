F1, gara GP Italia Monza oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

L’autodromo nazionale di Monza, conosciuto come il ‘tempio della velocità’, è pronto ad ospitare il Gran Premio d’Italia. Si tratta del sedicesimo appuntamento stagionale di F1, con il Circus che torna a gareggiare in Italia per una seconda volta, dopo la gara ad Imola in primavera. Si tratta della gara di casa della Ferrari, che per l’occasione ha festeggiato non solo con livree e tute speciali, ma anche con un importante pacchetto di aggiornamenti. Durante le qualifiche, i due scudieri della Rossa hanno conquistato la quarta e la quinta posizione, mentre la pole position è andata a Lando Norris.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

GP ITALIA – LA REPLICA DELLA GARA

I piloti si disporranno sulla griglia di partenza alle 15:00 di domenica 1 settembre, pronti a dare spettacolo nel pomeriggio italiano. Occhi puntati sulla classifica costruttori, perché se la McLaren dovesse ottenere un doppio podio, potrebbe già superare Red Bull. La gara sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, il weekend tricolore verrà trasmesso in diretta anche in chiaro, sul canale di Tv8. In alternativa, Sportface.it è pronto a mettere a vostra disposizione una diretta testuale che vi aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che succede in pista.