F1, gara GP Emilia Romagna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

E’ tutto pronto per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo round della stagione di Formula 1 che avrà luogo sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. La griglia di partenza vede Max Verstappen in pole position, dopo aver conquistato il settimo ruotino consecutivo della stagione eguagliando Alain Prost. Seconda piazza poi per Lando Norris, mentre le due Ferrari – qui di casa – occupano la seconda fila, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quarto. Infine, chiude la top five Oscar Piastri, penalizzato di tre posizioni dopo un impeding ai danni di Kevin Magnussen. Assente all’appello Sergio Perez, ieri eliminato in Q2 e poi Fernando Alonso, uscito addirittura in Q1 e con dei danni alla vettura.

I semafori rossi sul rettilineo principale si spegneranno alle 15:00 di domenica 19 maggio, con i venti piloti in griglia pronti a completare il Gran Premio alla ricerca della vittoria sull’asfalto del circuito storico, che aveva visto il trionfo di Max Verstappen nel 2022. La corsa sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. Inoltre, TV8 trasmetterà il Gran Premio in chiaro in diretta. In alternativa, Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutta l’azione in pista, fornendovi non solo la diretta testuale, ma anche i risultati, le pagelle e le dichiarazioni.