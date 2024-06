F1, gara GP Canada oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Il circuito Gilles Villeneuve di Montreal ospita la gara del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del calendario 2024 di F1. Il Circus fa tappa in terra canadese da diversi anni, come ricordato dal ‘muro dei campioni’, dove in diversi piloti – leggende del motorsport – hanno terminato la propria gara. La prima edizione del GP è andata infatti in scena a Montreal nel 1978. Ad oggi, l’ultimo vincitore risulta essere Max Verstappen, che quest’anno cercherà di ripetersi a bordo della propria Red Bull. Non sono però da sottovalutare le condizioni meteo, che potrebbero rivelarsi avverse e mescolare le carte in tavola.

La gara avrà inizio alle 21:00 italiane di domenica 9 giugno e durerà settanta tornate totali, con i venti piloti migliori al mondo alla ricerca della vittoria in terra canadese, dove è di casa Lance Stroll. La corsa sarà visibile in diretta per tutti gli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale tramite una diretta testuale, per non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista.