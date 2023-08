Europei femminili hockey su prato 2023, Italia-Belgio oggi in tv: orario e streaming

di Redazione 9

Tutto pronto per la prima gara dell’Italia agli Europei di Germania di hockey su prato. La sfida del debutto delle azzurre contro il Belgio avrà luogo oggi, sabato 19 agosto, alle 11:00. La EHF mette a disposizione il servizio streaming tramite la propria piattaforma eurohockey tv, con due diverse formule di pagamento: un Pass per le gare in Germania a 19.99€ (EHC Pass) e un Pass valido per oltre un anno del costo di 34.99€ (All Access Pass) che consente agli appassionati di vedere, fino ad allora, tutti i tornei ripresi da Eurohockey TV inclusi i prossimi tornei Indoor Senior EHF, gli eventi EHL e i Championship U21 della prossima estate.