Errani/Vavassori-Townsend/Young oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Sara Errani e Andrea Vavassori se la vedrà contro Taylor Townsend e Donald Young nella finale di doppio misto degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. I due azzurri, battendo in due set (6-3 7-5) Tyra Caterina Grant e Aleksandar Kovacevic in semifinale, sono diventati la prima coppia azzurra della storia a conquistare l’ultimo atto di un Major in questa specialità. Ora tra loro ed uno storico titolo c’è un’altra formazione americana, che nel penultimo atto non ha lasciato scampo al tandem formato dall’indonesiana Aldila Sutjiadi e dall’indiano Rohan Bopanna. Saranno gli italiani a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

