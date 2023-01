Errani-Tubello oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Lione 2023

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Sara Errani e Alice Tubello, valevole per il primo turno di qualificazioni del WTA di Lione 2023. L’esperta tennista azzurra dopo una trasferta australiana con risultati negativi torna in Europa e si sposta sui campi veloci indoor della città transalpina. Una superficie che mai ha amato e le ha dato poche soddisfazioni nel corso della carriera. L’avversaria odierna è una giovane 2001 di casa, che perlopiù milita nel circuito ITF e fuori dalle prime 400 del ranking mondiale. La sfida è in programma oggi, sabato 28 gennaio come 5°match a partire dalle 10:00 italiane . Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro.