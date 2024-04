Errani-Sorribes Tormo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

Sara Errani se la vedrà contro Sara Sorribes-Tormo al secondo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Un successo tutt’altro che banale quello ottenuto dalla veterana azzurra all’esordio contro la giovane Starodubtseva, tra l’altro recuperando una situazione alquanto complicata nel corso del secondo set. Ora preziosi punti in palio negli ottavi contro un’altra tennista di grande esperienza, in particolare sulla terra battuta. Una rivalità che si è sviluppata negli anni tra le due: ben sei precedenti, cinque di questi giocati sul rosso. Sara può arrivare al match fiduciosa, dato che si è imposta in tutte e sei le partite. L’ultimo match pochi mesi fa a Valencia, con la solita battaglia di due ore e mezza vinta da ‘Sarita’.

