Errani-Dolehide oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Sara Errani se la vedrà oggi contro Caroline Dolehide nel match valido per il secondo turno degli US Open 2024. Eterna la nostra Sarita, che a New York non vinceva una partita in singolare addirittura dal 2016. Per ritrovare il suo ultimo accesso al terzo turno in questo torneo bisogna invece fare un passo indietro di un anno, al 2015. Anche contro Caroline Dolehide, in grado di sconfiggere in rimonta la connazionale Collins e consolidare il suo momento di forma molto positivo, il match è complicato, ancor di più di quello dell’altro giorno contro Cristina Bucsa. In più, l’azzurra ha ammesso di non essere al 100% dopo un’estate molto intensa sia sotto il piano fisico che mentale.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Errani e Dolehide scenderanno in campo giovedì 29 agosto come secondo match dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Per quanto concerne SKY SPORT, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.