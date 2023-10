Empoli-Udinese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Un match tra due squadre in difficoltà in questo inizio di campionato. La formazione toscana ha vinto un solo incontro ed è ferma a quota tre punti, mentre gli uomini di Sottil cercano addirittura il primo successo ma hanno comunque un punto in più in classifica grazie ai quattro pareggi ottenuti in sette partite. La sfida è in programma oggi, venerdì 06 ottobre, alle ore 18:30 al Castellani. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.