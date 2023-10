Dazn, domenica torna Open Var con Rocchi in studio: analizzati anche gli episodi di Milan-Lazio

Si avvicina il terzo appuntamento con Open Var, il format esclusivo di Dazn in cui si possono ascoltare gli audio tra arbitri e Var durante le partite di Serie A, in riferimento agli scontri del turno precedente (dove peraltro non c’è stata nemmeno una on field review). Il nuovo episodio è fissato per domenica durante Sunday Night Square, lo show condotto da Marco Cattaneo, e sarà presente ancora una volta Gianluca Rocchi, designatore CAN A e B. Tra le partite della settima giornata che verranno analizzate anche, ma non solo, Milan-Lazio.