Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Empoli-Torino, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025. I toscani, che stanno disputando un campionato davvero sopra le righe fin qui, con 4 vittorie e 4 sconfitte e 7 pareggi che hanno fruttato fin qui ben 19 punti quando non siamo nemmeno ancora al giro di boa, ospitano i granata in crisi nera e a caccia di un successo per uscire fuori da un tunnel che pare a questo punto davvero senza fine. D’Aversa per avvicinarsi sempre più all’obiettivo salvezza, Vanoli per evitare l’esonero, visto che i piemontesi non sono abituati a periodi negativi così lunghi. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Carlo Castellani? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 13 dicembre con questo anticipo che apre il sedicesimo turno di campionato. Empoli-Torino: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025

I TELECRONISTI DI EMPOLI-TORINO

Empoli-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi.