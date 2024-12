Il regolamento del sorteggio dei gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026: ecco come funziona e quali sono i paletti stabiliti dall’Uefa per la formazione dei dodici gironi, sei da quattro e sei da cinque squadre, che qualificheranno dodici formazioni – le prime classificata di ogni gruppo – alla Coppa del Mondo che si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia è una delle dodici teste di serie, dunque ci si aspetta un girone abbordabile, anche se non mancano le insidie: occhio però perché la Nazionale oggi non conoscerà il suo girone, ma soltanto due possibili gironi in cui sarà inserita, questo perché giocherà nei quarti di Nations League a marzo.

SORTEGGIO SOSPESO PER CHI GIOCA IN NATIONS LEAGUE

Per ragioni di calendario e slot disponibili, le squadre che si qualificheranno in semifinale saranno inserite necessariamente in un girone da quattro squadre, mentre chi verrà eliminato potrà finire in uno degli altri otto gironi (due da quattro e sei da cinque rimanenti). Per questo motivo, gli azzurri, così come altre sette nazionali, saranno indicati con una X e oggi non sapranno realmente le proprie avversarie. Oltre alle 12 vincitrici dei gironi, le seconde classificate insieme alle quattro migliori non qualificate in base ai risultati della Nations League andranno a comporre quattro percorsi da quattro squadre ciascuno, con semifinali e finali, per ulteriori quattro pass per i Mondiali. Ogni squadra in un gruppo da cinque affronta come ovvio quattro squadre, mentre quelle inserite in un girone da quattro giocherà contro altre tre squadre. Scopriremo a marzo se l’Italia finirà in uno dei gruppi da quattro o in uno da quattro o cinque in base al sorteggio odierno che indirizzerà comunque il tutto.

GLI ULTERIORI PALETTI DEL SORTEGGIO

Ci sono altri paletti. Il primo: per questioni geopolitiche, non sono possibili gli accoppiamenti Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia e Kosovo-Serbia nello stesso girone. Non solo: a causa delle condizioni climatiche in inverno, al massimo due tra le seguenti squadre potranno finire nello stesso girone: Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia. Ulteriore restrizione a ciò collegata: Isole Faroe e Islanda a causa dell’assente luce solare non possono ospitare partite a marzo e novembre, quindi non possono essere sorteggiate nello stesso gruppo, tutte le altre formazioni sopracitate, invece, giocheranno al massimo una partita, ma preferibilmente zero, a novembre o marzo in casa. Ultimo paletto è quello legato alle distanze chilometriche: chi deve viaggiare molto avrà alcune limitazioni nel sorteggio. Al massimo una coppia di squadre tra quelle che citeremo a seguire potrà essere inserita in uno stesso gruppo: Azerbaigian con nessuna tra Gibilterra, Islanda, Portogallo o al massimo con una di queste; Islanda con nessuna tra Armenia, Cipro o al massimo con una di queste; Kazakistan con nessuna tra Andorra, Inghilterra, Francia, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna, Galles o al massimo con una di queste.