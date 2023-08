Regolamento Bayern Monaco-Lipsia: cosa succede in caso di pareggio Supercoppa di Germania 2023

Il regolamento di Bayern Monaco-Lipsia, ecco cosa succede in caso di pareggio nella Supercoppa di Germania. Sfida tra due delle squadre più forti del territorio tedesco: in campo chi ha conquistato l’ultima Bundesliga e la formazione vincitrice della Coppa di Germania. Dunque già ad agosto verrà assegnato il primo trofeo stagionale: appuntamento alle ore 20:45 di sabato 12 luglio, in caso di parità, a differenza dal solito, in questa competizione non si disputano i tempi supplementari ma si andrebbero a calciare direttamente i calci di rigore.