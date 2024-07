Empoli-Castelfiorentino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2024

Empoli-Castelfiorentino sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima amichevole estiva del precampionato 2024 dei toscani. A Petroio i ragazzi di Roberto D’Aversa sono la prima squadra della Serie A a mettere minuti sulle gambe in un test estivo nel ritiro per valutare la rosa e capire le potenzialità del materiale umano a disposizione, anche in virtù dei colpi di mercato da attuare. C’è grande attesa per la prima uscita stagionale e la formazione valdesana è sicuramente un’ottima rivale, come da tradizione.

COME VEDERE EMPOLI-CASTELFIORENTINO IN TV E STREAMING

Si parte alle ore 18 (orario indicativo) di venerdì 12 luglio, diretta tv o streaming al momento non definita: potrebbe esserci spazio sul canale Youtube o sui social dell’Empoli, oppure su un’emittente locale, vi aggiorneremo in tal senso in modo tempestivo. Prevista anche la diretta testuale su Sportface.

TUTTE LE AMICHEVOLI DELL’EMPOLI