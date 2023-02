Eintracht Francoforte-Napoli, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Eintracht Francoforte-Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Ci siamo, dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato, ma anche il girone eliminatorio in Europa, gli azzurri rilanciano le loro ambizioni e sono attesi dal primo dei due confronti coi tedeschi, squadra ostica ma alla portata. Si parte alle ore 21 di martedì 21 febbraio.

Eintracht Francoforte-Napoli sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.