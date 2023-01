Djokovic-Medvedev oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Novak Djokovic affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Prima settimana dell’anno e la nuova stagione tennistica ci regala subito un big match di quelli veramente importanti. In palio non ci sarà uno slam, ma a perdere ovviamente non ci tiene mai nessuno e gli Australian Open sono decisamente vicini. Djokovic e Medvedev daranno vita al loro tredicesimo scontro diretto, con il serbo che è in vantaggio 8 a 4. Pur soffrendo, “Nole” si è aggiudicato entrambi gli ultimi due precedenti giocati sul finire della passata stagione, ad Astana e poi alle ATP Finals di Torino, ma in condizioni outdoor il russo ha dimostrato di poter dare ancor più filo da torcere, come d’altronde dimostra la finale degli Us Open 2021.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Medvedev scenderanno in campo per il loro match di semifinale oggi, sabato 7 gennaio, alle ore 09:00. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.