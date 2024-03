Discesa maschile finali Saalbach 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa maschile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valevole per l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Sale l’attesa per vedere chi tra il fenomeno svizzero Marco Odermatt e il sorprendente transalpino Cyprien Sarrazin conquisterà il trofeo di specialità. I due, dopo essersi dati battaglia per tutti gli scorsi mesi, sono giunti alla prova finale separati da appena 42 punti nella classifica generale. L’Italia è presente al cancelletto di partenza con Dominik Paris, Mattia Casse e Guglielmo Bosca, desiderosi di rivalsa dopo la prestazione sotto tono offerta nel Super-G del venerdì. Lotteranno per il podio, tra gli altri, anche il padrone di casa austriaco Vincent Kriechmayr, i canadesi James Crawford e Cameron Alexander, l’altro francese Nils Allegre, gli altri elvetici Loic Meillard, Niels Hintermann e Stefan Rogentin e gli sciatori a stelle e strisce Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle.

La discesa maschile delle finali di Saalbach 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 24 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 11.15. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Due. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN (previo abbonamento) e Rai Play (gratuitamente). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.