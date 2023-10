Diritti tv, Stirpe: “Problema datato, serve una soluzione”

“Cosa mi aspetto dall’assemblea di oggi? Bisogna trovare una soluzione, è un problema che oramai comincia ad essere datato ed è tempo di trovare soluzioni”. Lo ha dichiarato il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe poco prima dell’assemblea della Lega di A che ha al centro la questione dei diritti tv 2024-29. “Che io sappia non ci sono state riunioni, solo delle video call di approfondimento su certi temi che riguardano il canale di Lega. Non c’è ancora una visione condivisa su come trovare una soluzione. La nostra posizione? A seconda delle risposte che riceverò posso propendere per una strada o per l’altra”, ha aggiunto il patron ciociaro.