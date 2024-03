De Minaur-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Acapulco 2024

Alex De Minaur sfiderà Casper Ruud nella finale dell’ATP 500 di Acapulco 2024, torneo in programma sul cemento messicano. Che sia Australia, indoor europeo o cemento all’aperto dall’altra parte dell’Atlantico, Alex De Minaur continua a mettere in mostra gli enormi progressi fatti nel corso degli ultimi mesi e raggiunge la finale di un altro ricco torneo ATP. Segnali di ripresa anche per il norvegese Ruud, che vuole tornare a trionfare in un torneo importante dopo un 2023 amaro sotto diversi punti di vista. I due non si affrontano da molto tempo: l’ultimo precedente risale addirittura al 2019, quando l’aussie vinse in tre set alle Next Gen Finals di Milano.

