Boxe, Jake Paul-Ryan Bourland e Serrano-Meinke stanotte in tv: orario, programma e streaming

C’è una notte di pugilato da vivere al Coliseo de Puerto Rico in San Juan, dove la campionessa unificata dei pesi piuma Amanda Serrano difenderà i suoi titoli contro la tedesca Nina Meinke in un incontro che si disputerà sui 12 round da tre minuti, vale a dire sotto le stesse regole previste per la boxe maschile. Si parte alle 01:00 della notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo. E gli incontri da non perdere non mancano. A partire ovviamente da Jake Paul, che torna sul ring per sfidare Ryan Bourland nei pesi cruiser. Dopo la sconfitta con Tommy Paul, il pugile-youtuber (oggi anche in veste di promoter) si è rimesso in carreggiata battendo la leggenda delle Mma Nate Diaz e Andre August. Ora torna sul ring per sfidare Bourland, che nel record vanta 17 vittorie e 2 sconfitte. Prima ancora riflettori puntati su un’altra sfida mondiale, quella per il titolo WBO dei pesi mosca leggeri detenuto da Jonathan Gonzalez, pronto a salire sul ring contro Rene Santiago. Ma non solo. Nella riunione spicca anche un nome che agli amanti delle serie tv non sfuggirà: si tratta di Javon Walton, star adolescente di Euphoria, ma con un hype pugilistico che lo accompagna da quando era poco più che un bambino. Javon oggi ha 17 anni ed è pronto al suo esordio da professionista nei pesi piuma. Joshua Torres il primo avversario. La serata di boxe sarà trasmessa integralmente su Dazn.

Programma della notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo

A partire dalle 01:00, Javon Walton vs. Joshua Torres (pesi piuma)

A seguire, Krystal Rosado-Ortiz vs. Gloria Munguilla (pesi super mosca donne)

A seguire, Elijah Flores vs. Alejandro Munera (pesi welter)

A seguire, Pedro Marquez Medina vs. Brandon Valdes (pesi piuma)

A seguire, Christopher Diaz vs. Headley Scott (pesi superpiuma)

A seguire, Jonathan Gonzalez vs. Rene Santiago (titolo mondiale WBO pesi mosca leggeri)

A seguire, Jake Paul vs. Ryan Bourland (pesi cruiser)

A seguire, Amanda Serrano vs. Nina Meunke (titoli mondiali IBF, WBA e WBO pesi piuma donne)