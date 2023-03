Dazn presenta il Network Operation Center. Ministro Urso: “Affronterà in tempo zero i disservizi”

“Oggi Dazn Italia ha illustrato il nuovo Network Operation Center, uno degli impegni assunti con noi a gennaio. Il nuovo centro di intervento, basato in Italia, permetterà il monitoraggio dello streaming, con la possibilità anche di affrontare in tempo zero problematiche e disservizi”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro del Mimit Adolfo Urso. Un intervento che nasce a seguito della convocazione d’urgenza, lo scorso 10 gennaio presso il ministero, dei vertici della piattaforma che detiene i diritti della Serie A di calcio. In quell’occasione, dopo alcuni disservizi, il governo e la Lega di A avevano ottenuto la garanzia che Dazn avrebbe aperto un centro operativo in Italia.