Dazn, parte il concorso “Vinci 5 anni di sport”: in palio 50 abbonamenti al Plus

Dazn lancia il concorso “Vinci 5 anni di sport”. In vista della nuova stagione, la piattaforma che detiene, tra le altre cose, i diritti di tutte le partite di Serie A, ha dato il via a un’iniziativa speciale, un concorso che parte oggi e si concluderà il 30 agosto, e che permetterà a tutti i clienti con iscrizione attiva a Dazn che nei mesi di giugno, luglio e agosto seguiranno in app lo spettacolo dello sport, di vincere uno dei cinquanta abbonamenti a Dazn Plus (vale a dire l’abbonamento disponibile su due reti Internet differenti) della durata di 5 anni. In palio anche uno degli abbonamenti Dazn Plus della durata di un anno che ogni mese a giugno, luglio e agosto saranno assegnati a dieci abbonati fortunati.

DAZN REGALA ABBONAMENTI PLUS: ECCO COME FUNZIONA

Per partecipare, oltre ad avere un abbonamento a Dazn e mantenerlo attivo durante tutto il periodo estivo, basterà accedere al sito Mondo Dazn e registrarsi al link dedicato all’iniziativa. Le dieci estrazioni mensili dei vincitori degli abbonamenti di 1 anno di Dazn Plus – disponibile su due reti Internet differenti – si svolgeranno il 21 giugno, il 23 luglio e il 2 settembre, mentre l’estrazione finale degli abbonamenti di 5 anni di Dazn Plus è fissata anche questa per il 2 settembre 2024.