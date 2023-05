Dalla Nations League ai motori, Sky si prepara ad un’estate di grande sport

Sky si prepara per un’estate no stop di grande sport a 360°, tutto da vivere sui canali tv, ma anche in streaming su Sky Go e NOW. Nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima settimana, previste tre Nations League tra calcio e volley, tre Europei con basket, pallavolo ed equitazione, oltre a cinque Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby. Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli ATP Masters 1000 e 500, la Ryder Cup di golf e tanto altro ancora. Spazio poi ad un nuovo canale dedicato, Sky Sport Summer, attivo dall’11 giugno sul 201 (al posto di Sky Sport Uno). Gli appassionati poi potranno gustarsi le produzioni originali di Sky Sport e la nuova puntata di “Federico Buffa Talks”, con protagonista il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu. E spazio anche ad un appuntamento irrinunciabile dell’estate italiana di Sky Sport: “Calciomercato – L’Originale”, che a partire dal 5 giugno tornerà ad animare le serate estive tra notizie di mercato e intrattenimento, anche con una nuovissima sigla a cura di Alessandro Bonan. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network specializzato che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.

Come detto sono tre le Nations League in onda su Sky: si parte con il calcio e l’Italia di Roberto Mancini impegnata nelle UEFA Nations League Finals, dal 14 al 18 giugno, che vedranno in campo anche Croazia (alla sua prima apparizione alle Finals), Olanda e Spagna, tutte vincitrici dei rispettivi Gironi della Lega A. Il primo impegno degli Azzurri è previsto per giovedì 15 giugno proprio contro la Nazionale spagnola allenata da Luis De La Fuente. Come sempre, Sky punterà i riflettori sulla Nazionale italiana con una copertura capillare al seguito degli Azzurri e le telecronache di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Poi la FIVB Volleyball Nations League: l’Italia maschile campione del mondo in carica scenderà in campo per sfidare la Francia detentrice del titolo. Oltre alla squadra allenata da Fefé De Giorgi e a quella di Andrea Giani, la competizione vedrà partecipare l’élite della pallavolo maschile: il Brasile vincitore nel 2021, ma anche gli Stati Uniti e la Polonia. Cuba sarà la new entry. In terra polacca, a Danzica, previste le fasi finali del torneo (al via il 6 giugno), in programma dal 19 al 23 luglio. A un anno dal trionfo di Ankara, l’Italia della pallavolo femminile si presenta invece alla FIVB Volleyball Nations League con un titolo da difendere. La squadra allenata da Davide Mazzanti è una delle sedici partecipanti al torneo, che inizierà domani, martedì 30 maggio, e che vedrà disputare la sua fase finale ad Arlington, negli Stati Uniti, dal 12 al 17 luglio.

Gli appuntamenti europei iniziano con il basket e le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, che dal 15 al 25 giugno sono attese al FIBA Women’s Eurobasket. Nella competizione che si svolgerà tra Israele e Slovenia, per le Azzurre allenate da Lino Lardo l’obiettivo è migliorare gli ottavi di finale dell’edizione 2021. Poi spazio al volley con i Campionati Europei femminili – dal 15 agosto al 3 settembre – e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania: squadre in campo all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto. Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milano e riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 29 agosto al 3 settembre, tutti all’Ippodromo Snai San Siro per i FEI Jumping European Championships 2023, i Campionati Europei di Salto Ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri.

Ma gli occhi del mondo saranno su cinque tornei iridati. E anche questi, come detto, saranno trasmessi da Sky. A partire dall’appuntamento con il nuoto. Dal 14 al 30 luglio, tutti a Fukuoka, in Giappone, per i Campionati Mondiali World Aquatics. I protagonisti dal 14 luglio saranno anche i campioni dei tuffi, con i maestri cinesi e i nostri italiani con – tra gli altri – i giovanissimi Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che dopo i successi europei sono pronti al salto di fronte alla platea mondiale. Senza dimenticare la scherma: dal 22 al 30 luglio al via i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica Milano 2023. La massima kermesse iridata tornerà in Italia, dai quarti di finale alle medaglie, 12 anni dopo l’ultima volta e sarà un’edizione speciale, di qualifica ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Grandi ambizioni azzurre anche ai Campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Tante le punte di diamante: nella velocità Marcell Jacobs e la staffetta 4×100 maschile, Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara nell’alto, Yeman Crippa nel mezzofondo, in attesa della definitiva consacrazione della giovanissima Larissa Iapichino nel lungo. E ancora i marciatori campioni olimpici Massimo Stano e Antonello Palmisano. Insieme a loro le stelle internazionali, a cominciare dal primatista mondiale di salto con l’asta Mondo Duplantis. Oltre ai Mondiali, per tutta l’estate in diretta su Sky Sport anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold. Per il basket occhi puntati sulla FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). La Nazionale di Pozzecco incontrerà le squadre del Girone A: i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Domenicana e l’Angola. Poi la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. E poi marcia d’avvicinamento all’attesissima Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre), che per la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma.