Cremonese-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Salernitana, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023. Amara retrocessione per i lombardi, che comunque vogliono chiudere con una vittoria un campionato pur sempre dignitoso. I campani, pero, in campo per dimostrare di essere in gran forma. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 giugno.

Cremonese-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Farina e Sergio Floccari.