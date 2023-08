Cremonese-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Crotone, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Il club grigiorosso guidato da Davide Ballardini, reduce dalla retrocessione in Serie B, spera di cominciare questa nuova stagione con il piede giusto qualificandosi ai sedicesimi di finale. I calabresi, dal loro canto, hanno superato il turno preliminare e ora vogliono provare a stupire nonostante la differenza di categoria. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di lunedì 14 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento con una diretta testuale e al termine del match fornirà tabellino, pagelle ed approfondimenti.

