Costa d’Avorio-RD Congo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Costa d’Avorio-RD Congo, match valevole per la seconda semifinale della Coppa d’Africa 2024. La favola della Repubblica Democratica del Congo prosegue dopo aver eliminato la Guinea ai quarti di finale, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio essendo tra le migliori quattro del continente. Dall’altra parte c’è la favorita per l’accesso alla finale, ma sicuramente dovrà sudare parecchio per superare gli avversari. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 7 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia; lo streaming sarà garantito dal sito e dall’App della medesima emittente.

