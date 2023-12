Coppa Italia Serie C 2023/2024, sorteggio semifinale: data, orario, tv e streaming

Tutto pronto per scoprire il quadro delle semifinali di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Oggi, martedì 19 dicembre, alle 16:00 avrà luogo il sorteggio del penultimo atto del torneo. L’evento andrà in onda durante la trasmissione “Area C” su SkySport 24. Il sorteggio svelerà gli abbinamenti dei due incontri validi per il turno semifinale della competizione. Occhi puntati sulle quattro squadre in corsa, cioè Catania, Lucchese, Padova e Rimini, che scopriranno l’avversario delle due gare, andata e ritorno, valide per l’accesso alla finale.