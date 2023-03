Coppa Italia femminile 2022/2023 Juventus-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale ritorno

Oggi, sabato 11 marzo, alle 14:30 l’Inter farà visita alla Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di calcio femminile. Le nerazzurre si presentano alla sfida dello Juventus Training Center di Vinovo dopo l’1-1 dell’andata. Situazione in equilibrio, quindi, con le due squadre che inseguono il pass per l’ultimo atto. La partita potrà essere seguita in diretta su Inter TV, su La7 (con aggiornamenti live anche su Roma-Milan), La7.it e TimVision. In particolare, fa sapere il club nerazzurro, “su Inter TV sarà possibile seguire l’avvicinamento alla gara dalle 14:00 con Livematch, il programma pre partita del canale tematico nerazzurro, con interviste, approfondimenti e aggiornamenti da Vinovo. Nel post partita tutte le analisi della sfida, collegamenti dallo Juventus Training Center e le interviste alle protagoniste”.