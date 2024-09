Conegliano-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Supercoppa femminile 2024 volley

Tutto pronto per Conegliano-Milano, finale della Supercoppa Fineco 2024 di volley femminile. Si rinnova la sfida stellare che è ormai consuetudine per il campionato italiano, tra due squadre che possono contare su diverse azzurre reduci dall’oro olimpico a Parigi. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo il poker di trofei della scorsa stagione (Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League), vogliono iniziare con il piede giusto anche questa nuova annata e difendere il trofeo che detengono ininterrottamente dal 2018. Dall’altra parte della rete c’è la formazione meneghina, quest’anno guidata da Stefano Lavarini, che proverà a far saltare il pronostico che vede ancora una volta favorite le venete. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 28 settembre al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano della Supercoppa di volley femminile.

STREAMING E TV – La finale Conegliano-Milano della Supercoppa femminile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, oltre che in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, la cronaca ed il risultato al termine per non perdersi alcuna emozione.