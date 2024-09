Come vedere Bayer Leverkusen-Milan: data, orario, tv e streaming

Alle 21:00 di martedì 1° ottobre il Milan farà visita al Bayer Leverkusen in occasione della seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport. Sulla piattaforma saranno trasmesse infatti in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K. Disponibile poi la trasmissione in streaming su NOW e Sky Go.

C’è voglia di riscatto in casa rossonera. Dopo aver vinto il derby, il Milan punta a ripartire anche in campo europeo. La sconfitta casalinga contro il Liverpool spinge gli uomini di Paolo Fonseca a cercare una reazione immediata. Alla BayArena il Bayer ha perso in campionato contro il Lipsia lo scorso 31 agosto, dopo che nella scorsa stagione aveva chiuso la stagione da imbattuta tra le mura amiche. Ora il Milan proverà ad espugnare lo stadio di Leverkusen.

DATA: Martedì 1° ottobre

ORARIO: 21:00

TV e STREAMING: Sky, NOW