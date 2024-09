Come vedere la Serie D 2024/2025 in tv? Tutti i dettagli sulle dirette

La Serie D 2024/2025 prende ufficialmente il via e i nove gironi come di consueto regaleranno grandi emozioni, con le speranze dei club di diventare professionisti ed essere promossi in Serie C. Da nord a sud Italia, il campionato dilettantistico principale del Paese copre capillarmente tutto il territorio ed è per questo che molti tifosi, appassionati o spettatori neutrali vogliono sapere come poter vedere le partite in diretta tv e streaming. Andiamo allora a fornire tutti i dettagli.

COME E DOVE SEGUIRE IN TV LA SERIE D

Partiamo dal fatto che allo stato attuale nessuna emittente nazionale ha comprato i diritti tv sulla falsariga delle scorse stagioni, quando una emittente poteva scegliere il miglior match del weekend e trasmetterlo in chiaro. Negli ultimi anni è stata Sportitalia a detenere i diritti, ma al momento non vi è stato il rinnovo. La LND, però, ha contestualmente pubblicato l’elenco delle emittenti private che hanno acquistato i diritti tv o radio per trasmettere le partite di determinate squadre o gruppo di squadre di una località italiana. Scopriamo di seguito la lista completa.

CASARANO CALCIO S.R.L. CANALE 85 – ANTENNA SUD – ANTENNA SUD EXTRA – TELEREGIONE COLOR DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

CASARANO CALCIO S.R.L. DIFFUSIONE STEREO DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

C. DI FASANO – F. ANDRIA gara dell’ 08/09/2024 CANALE 85 – ANTENNA SUD – ANTENNA SUD EXTRA – TELEREGIONE COLOR DIRETTA GARA

FIDELIS ANDRIA 2018 SRL SSD TELESVEVA – SO.G.E.P. DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

F. GAVORRANO – LIVORNO gara dell’ 08/09/2024 GRANDUCATO TV DIRETTA GARA

ISCHIA CALCIO ARL TELEISCHIA DIFFERITE

L’AQUILA 1927 LAQ TV – ABRUZZIA SRL DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

NOCERINA CALCIO 1910 FORZANOCERINA.IT DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

ORVIETANA CALCIO S.R.L. RTUA – TELEORVIETO DUE DIFFERITE

PISTOIESE FC TVL – TV LIBERA S.p.A. DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

REGGINA 1914 CANALE 14 – REGGIO TV DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

SAMBENEDETTESE TVP ITALY SRL DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

SIENA F.C. SSD A R.L. CANALE 3 TOSCANA di STUDIO 3 DIRETTE gare esterne DIFFERITE gare interne

SIRACUSA CALCIO 1924 TRIS – TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR DIRETTE gare esterne