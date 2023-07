Cocciaretto-Masarova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Rebeka Masarova al secondo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La giovane azzurra prosegue la sua formidabile stagione e settimana dopo settimana migliora nel ranking e nelle prestazioni. Il successo all’esordio di questi Championships contro la colombiana Osorio non era affatto scontato, invece la marchigiana si è imposta in maniera netta. Ora dovrà vedersela contro la spagnola Masarova, altra giocatrice che si è ben comportata in questa prima metà di annata tennistica. Al primo turno l’iberica ha estromesso dal torneo la testa di serie numero 31, l’egiziana Sherif, al tie-break decisivo del terzo set.

Cocciaretto e Masarova scenderanno in campo giovedì 6 luglio ad orario da definire.

