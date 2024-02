Cocciaretto-Gauff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Coco Gauff nel secondo turno del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Non vuole smettere di sognare la giocatrice azzurra, ripescata in tabellone come lucky loser e capace di sconfiggere al tie-break del terzo set, in rimonta, la più quotata Mertens. Impegno per certi versi proibitivo, però, contro la campionessa dello US Open Coco Gauff, reduce da una deludente sconfitta al debutto a Doha contro Siniakova e determinata a riscattarsi. 1-1 i precedenti (anche se la sconfitta per l’americana avvenne quando aveva appena 14 anni), ma per i bookmakers non c’è storia: Gauff nettamente favorita.

Cocciaretto e Gauff scenderanno in campo oggi (martedì 20 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo match di giornata sul Centre Court, nonché il secondo della sessione serale dopo Swiatek-Stephens, in programma non prima delle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Cocciaretto e Gauff, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.