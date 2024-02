Cocciaretto-Dart in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Harriet Dart nel secondo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. Prova ad andare oltre il secondo turno per la prima volta in stagione la tennista marchigiana, che in queste prime settimane dell’anno ha subito un paio di cocenti sconfitte dopo essersi trovata a un passo dalla vittoria, sia a Hobart contro Putintseva che pochi giorni fa a Linz contro Potapova. L’esordio è stato agevole sulla colombiana Arango, ma anche la britannica che affronterà negli ottavi ha disposto facilmente dell’ungherese Bondar e finora in tre incontri tra qualificazioni e main draw non ha ancora ceduto un set.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Dart scenderanno in campo giovedì 8 febbraio ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Cocciaretto e Dart, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.