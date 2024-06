Chi è Thomas Heurtaux, telecronista Croazia-Albania su Sky Sport: carriera ex difensore Udinese

Avventura ad Euro 2024 in una nuova veste per Thomas Heurtaux. L’ex difensore dell’Udinese affiancherà infatti Andrea Marinozzi al commento del match tra Croazia e Albania, in programma oggi mercoledì 19 giugno alle ore 15.00, in apertura di giornata. Roccioso centrale francese con una buona tecnica, Heurtaux vanta oltre 100 presenze in Serie A, collezionate con le maglie dei friulani e dell’Hellas Verona. Scoperto dal ds bianconero Fabrizio Larini, il transalpino è stato prelevato nell’estate del 2012 per 2 milioni di euro dal Caen, dove si era messo in luce con una brillante stagione in Ligue 1 da 36 presenze e 5 reti. Nella prima stagione in Friuli ha faticato a trovare spazio, concedendosi però anche qualche comparsata in Europa League.

LA CARRIERA DI HEURTAUX, PUNTO FERMO DELL’UDINESE

Dal secondo anno diventa uno dei punti fermi della difesa di Guidolin sia in campionato che in Europa, ma i bianconeri non riescono a bissare le stagioni precedenti e chiudono soltanto al 13esimo posto, iniziando un lento declino che li allontana sempre più dalle posizioni di rilievo in classifica. Anche Heurtaux con il passare delle stagioni perde smalto, e nella stagione 2017/18 passa al Verona, non riuscendo però ad impedire la retrocessione del club scaligero. Dall’anno successivo comincia a peregrinare tra Turchia all’Ankaragucu, di nuovo Italia alla Salernitana in B, e infine in Slovenia, dove chiude la carriera nel luglio 2021 al Pohronie. È sposato con la giornalista Sarah Castellana, conosciuta ai tempi di Udinese Channel, e attualmente in forza a Sky Sport.